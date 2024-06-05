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Tarsus'ta Suç Örgütüne Operasyon: 10 Gözaltı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve bankalardan usulsüzce kredi çeken suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, ruhsatsız silah ve mühimmatlar, suç örgütü üyelerinin haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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