Tarsus'ta su kanalında erkek cesedi bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, su kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin, dün suya atlayıp kaybolan E.T.'ye (42) ait olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Kocaköy Mahallesinden geçen sulama kanalında bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk. Sudan çıkarılan cesedin, yapılan incelemede E.T. isimli erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan E.T.'nin 5 Temmuz günü Adana Bağlar Mahallesinde su kanalına atladığı cansız bedeninin kilometrelerce sürüklendiği öğrenildi. E.T.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.