Tarsus'ta stratejik yönetim söyleşisi yapıldı Mersin'in Tarsus ilçesinde "Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim" söyleşisi gerçekleştirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde "Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim" söyleşisi gerçekleştirildi. Tarsus Üniversitesince düzenlenen söyleşiye canlı bağlantıyla katılan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, yaptıkları çalışmalar hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi. Koçak, büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Tarsus ve bölgenin kalkınması için çok sayıda proje hayata geçirdiklerini dile getiren Koçak, süreç içerisinde iletişim stratejilerinin yanı sıra dijitalleşmeden de önemli ölçüde faydalandıklarını aktardı. Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt da düzenledikleri söyleşinin öğrencilerinin iş dünyasına bakışını geliştirmesi yönünde önemli katkı sağlayacağını kaydetti. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Ruhi Koçak Mersin Tarsus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tarsus'ta stratejik yönetim söyleşisi yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.