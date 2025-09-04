Haberler

Tarsus'ta Son Kullanma Tarihi Geçmiş 60 Bin Yumurta İmha Edildi

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 60 bin yumurta ele geçirildi ve imha edildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir işletmede bulunan son kullanma tarihi geçmiş 60 bin yumurta imha edildi.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Altaylılar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde denetim yapıldı.

Denetimde kaçak paketlenen, işletme kayıt numarası olmayan ve son kullanma tarihi geçmiş 60 bin yumurta ele geçirildi.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yumurtalar, incelemenin ardından imha edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
