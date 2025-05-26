Tarsus'ta Son Kullanma Tarihi Geçmiş 1800 Ürün İmha Edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş 1800 ürünü imha edildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine bazı market, fırın ve alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Çalışmada, son kullanma tarihi geçmiş 1800 ürün bulundu.

El konulan ürünler, ekipler tarafından imha edildi.