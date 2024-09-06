Tarsus'ta Son Kullanma Tarihi Geçmiş 100 Bin Ürün Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 100 bin ürün ele geçirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayetler doğrultusunda ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Çeşitli market, iş yeri ve dükkanlarda yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 100 bin ürün tespit edildi.

Temizlik, hijyen ve gıda ürünleri, ekipler tarafından toplandı. Bu ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

İşletmeler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.