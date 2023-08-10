Tarsus'ta Silahlı ve Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Tabanca, sopa ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıları sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.