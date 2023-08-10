Tarsus'ta Silahlı ve Sopalı Kavga: 6 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Tabanca, sopa ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıları sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Tabanca, sopa ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıları sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.