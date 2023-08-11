Tarsus'ta Silahlı ve Sopalı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Tabanca, sopa ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Y.T. (17) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.