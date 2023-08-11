Tarsus'ta Silahlı ve Sopalı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.