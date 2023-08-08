Tarsus'ta silahlı saldırıda öldürülen kişiyle ilgili 10 şüpheli tutuklandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin evinde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yakalanan 10 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin tartışmanın ardından silahla öldürüldüğü belirtildi. Zanlılar, operasyon sonucunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin evinde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 4 Ağustos'ta Yenice Mahallesi'ndeki evinde silahlı saldırıya uğrayan Bülent Şan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin kimliği belirlendi.
Çalışmalarda, zanlıların grup halinde evine gittikleri Şan'ı tartışmanın ardından silahla öldürdükleri ortaya çıkarıldı.
Ekipler, adreslerini tespit ettiği zanlıları operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı tutuklandı.