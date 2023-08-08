Tarsus'ta silahlı saldırıda öldürülen kişiyle ilgili 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin evinde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yakalanan 10 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin tartışmanın ardından silahla öldürüldüğü belirtildi. Zanlılar, operasyon sonucunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.