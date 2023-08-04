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Tarsus'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda Bülent Şan hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Bülent Şan, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Bülent Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şan'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Jandarma Mersin Tarsus Güncel Haberler

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