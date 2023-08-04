Tarsus'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda Bülent Şan hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.