Tarsus'ta Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesine 2 yıl önce ailesi ile göç eden Yavuz Kazan (31), kaçtığı husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde oturan Yavuz Kazan, 2 yıl önce husumetlileri ile tartışınca ailesi ile Tarsus ilçesine göç etti. Yarbay Şemsettin Mahallesi'ne ailesi ile yerleşen Kazan, saat 07.30 sıralarında evinin önünde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. 2 çocuk babası Kazan hayatını kaybetti, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.