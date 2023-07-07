Tarsus'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır şoförlüğü yapan Yavuz Kazan, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.