Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Oğuz Balkış (50), hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Eski Ömerli Mahallesi'ndeki bir iş yeri önünde Oğuz Balkış (50), kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Balkış, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel