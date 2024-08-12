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Tarsus'ta Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Toprağa Verildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Metin Denizedalan ve amcası Abdurrahim Denizedalan'ın cenazeleri toprağa verildi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden izinli Uzman Çavuş Metin Denizedalan (32) ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ın (46) cenazeleri, toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sucular Mahallesi'nde bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki grup arasında tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği, Van'dan izne gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan, amcası Abdurrahim Denizedalan ve karşı gruptan Mehmet Emin Şahin (56), hayatını kaybetti. Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Naci Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde ve yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde taraflarının yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Çatışmadaki tabancalardan birini kullandığı tespit edilen İbrahim Şahin, gözaltına alındı.

6 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Morgdaki otopsi işlemleri tamamlanan Metin Denizedalan ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ın cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından amca-yeğenin cenazeleri, Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Emin Şahin'in cenazesinin ise bugün toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan yaralı 6 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Tarsus 3.Sayfa Güncel Haberler

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