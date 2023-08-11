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Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte yol verme yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 12 yaralandı. Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralama sahibi D.U.Y. ile A.A.T. arasında başlayan trafikte yol tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.T. ve H.Ç. silah, bıçak ve sopalarla kavga etti. İş yeri sahibi D.U.Y. pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi 112 ekipleri tarafından Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Hareket polisi geldi. Hastaneye kaldırılan Yakup T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte yol verme yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 12 yaralandı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralama sahibi D.U.Y. ile A.A.T. arasında başlayan trafikte yol tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.T. ve H.Ç. silah, bıçak ve sopalarla kavga etti. İş yeri sahibi D.U.Y. pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi 112 ekipleri tarafından Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Hareket polisi geldi. Hastaneye kaldırılan Yakup T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Güncel

Mersin Tarsus kavga Güncel Haberler

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