Tarsus'ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte yol verme yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 12 yaralandı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralama sahibi D.U.Y. ile A.A.T. arasında başlayan trafikte yol tartışması kavga dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.T. ve H.Ç.silah, bıçak ve sopalarla kavga etti. İşyeri sahibi D.U.Y. pompalı av tüfeğiyle rast gele ateş etti. Ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi 112 ekipleri tarafında Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Hareket polisi geldi. Hastaneye kaldırılan Yakup T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.