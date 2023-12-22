Tarsus'ta Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda, 10 tabanca ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde silah satmak için müşteri arayan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Operasyonda, 10 tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.