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Tarsus'ta Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda, 10 tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde silah satmak için müşteri arayan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda, 10 tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin Tarsus Güvenlik Adliye Suç Politika Güncel Haberler

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