Tarsus'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı şüphesiyle düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ve 35 fişek ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ve 35 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sıcak Gelişme:
Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.