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Tarsus'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Tarsus'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı şüphesiyle düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ve 35 fişek ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ve 35 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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