Tarsus'ta seyir halindeki otobüs yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan yolcu otobüsünde hasar oluştu. Otobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yanan yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Damlama mevkisinde, R.A. idaresindeki 31 AAB 427 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.