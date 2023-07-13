Tarsus'ta seyir halindeki kamyonda yangın çıktı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonda hasar meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AAB 507 plakalı damperli kamyonda Tarsus-Çamlıyayla kara yolu Sucular Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel