Tarsus'ta saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alandan saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alandan saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçrayan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine alevler, otoyolda seyir halindeki M.A. idaresindeki 68 ED 880 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçradı.
M.A, çekiciyi dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.