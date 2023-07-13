Tarsus'ta sahte arıcılık faaliyeti yürüten şüpheliler yakalandı

Tarsus ilçesinde arıcılık faaliyeti yürütmeyen ancak sahte belgelerle arıcı gibi gösteren 7 şüpheli, silah taşıma ruhsatı ve kamudan destekleme aldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde arıcılık faaliyetinde bulunmadıkları halde, sahte belgelerle kendilerini arıcı olarak göstererek silah taşıma ruhsatı ve kamudan destekleme aldıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Tarsus ilçesinde silah ruhsatı alma yeterliliğine sahip olmayan kişilerin silah ruhsatı alabilmek maksadıyla, sahte belgeler tanzim ettirerek kendilerini arıcılık faaliyeti yürütüyor gibi gösterdikleri, arıcılık faaliyeti üzerinden bal satmadıkları halde bir kısım şirketlere bal satıyormuş gibi sahte fatura düzenlettirdikleri. İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat ederek arıcılık desteklemesi aldıkları tespit edildi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon 'rüşvet' karşılığı usulsüzlük yaptıkları tespit edilen, Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli 2'si aktif, 1'i kamu görevinden çıkarılmış 3 kişi ile usulsüz şekilde silah taşıma ruhsatı alan ve bu işlemlere imkan sağladıkları anlaşılan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)