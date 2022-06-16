Tarsus'ta sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir imha edildi Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir ele geçirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir ele geçirildi. Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta süresince işletmelerde denetim yaptı. Bazı marketlerde plastik bidonlar içerisinde sağlıksız ortamda üretildiği tespit edilen 830 kilogram peynir ele geçirildi. Ürünler daha sonra imha edildi. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Mersin Tarsus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tarsus'ta sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir imha edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.