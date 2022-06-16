Tarsus'ta sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir imha edildi
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız ortamda üretilen 830 kilogram peynir ele geçirildi.
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta süresince işletmelerde denetim yaptı.
Bazı marketlerde plastik bidonlar içerisinde sağlıksız ortamda üretildiği tespit edilen 830 kilogram peynir ele geçirildi.
Ürünler daha sonra imha edildi.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel