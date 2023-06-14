Tarsus'ta Plastik Kasa Fabrikasında Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.