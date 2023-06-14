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Tarsus'ta Plastik Kasa Fabrikasında Yangın

Tarsus'ta Plastik Kasa Fabrikasında Yangın

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öğretmenler Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

İtfaiye Mersin Tarsus Güncel Haberler

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