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Tarsus'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde Yaralanma

Tarsus'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde Yaralanma
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu yolcu konumundaki D.A. yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Sait Polat Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ACJ 711 plakalı otomobil, park halindeki tıra çarptı.

Kazada otomobilde yolcu konumundaki D.A. yaralandı.

Araçta sıkışan D.A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı D.A, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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