TARSUS'TA OY SAYIMI SIRASINDA KAVGA ÇIKTI; 3 KİŞİ BIÇAKLANDI
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.
İlçeye balı Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi. Sayım sırasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel