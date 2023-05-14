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TARSUS'TA OY SAYIMI SIRASINDA KAVGA ÇIKTI; 3 KİŞİ BIÇAKLANDI

Güncel Haberler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İlçeye balı Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi. Sayım sırasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gazipaşa Tarsus Güncel Haberler

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