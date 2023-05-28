Tarsus'ta Otoyolda Kaza; 5 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda yağışlı havada meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Pozantı-Tarsus otoyolu Gülek tüneli yakınlarında A.Ö. yönetimindeki 33 PM 462 plakalı kamyon, aynı güzergahta giden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü A.Ö. ile beraberindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki devlet hastanelerine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)