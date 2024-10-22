Tarsus'ta Otoyol Kenarındaki Ormanlık Alanda Yangın
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolun kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler bölgeye yönlendirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.