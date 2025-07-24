Tarsus'ta Otomobille Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.B. idaresindeki 33 BBA 217 plakalı otomobil ile M.S. (41) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Altaylılar Mahallesi Turan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel