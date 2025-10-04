Haberler

Tarsus'ta Otomobilin Çarptığı Polis Memuru Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Tayfun K'ye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaralı memur hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.

Sait Polat Bulvarı'nda E.Y'nin kullandığı 33 BBB 208 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Tayfun K'ye (40) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralanan polis memuru Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
