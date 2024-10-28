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Tarsus'ta Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 2 Yaralı

Tarsus'ta Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 2 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Mimar Sinan Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki kavşakta, F.Ç. idaresindeki 33 VJZ 53 plakalı pikap, sürücüsü öğrenilemeyen 33 NMY 45 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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