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Tarsus'ta Otomobil Sulama Kanalına Düştü, 3 Kişi Yaralandı

Tarsus'ta Otomobil Sulama Kanalına Düştü, 3 Kişi Yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla sulama kanalından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil, çalışmaların ardından çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ali Kaygısız idaresindeki 33 AKB 939 plakalı otomobil, Gazipaşa Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla sulama kanalından yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, çalışmaların ardından çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Ali Kaygısız Mersin Tarsus Güncel Haberler

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