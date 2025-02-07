Tarsus'ta Otomobil Kamyona Çarpıp Alev Aldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir kamyona çarpan otomobil alev alarak hasar gördü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu.
H.Ç. yönetimindeki 34 HLR 532 plakalı otomobil, Özbek Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel