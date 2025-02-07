Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı

Trump'ın tek derdi para! İşte skandal Gazze planının detayları
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz

Narin'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

Ferdi Tayfur'un kızından zehir zemberek paylaşım

Tarsus'ta Otomobil Kamyona Çarpıp Alev Aldı

Tarsus'ta Otomobil Kamyona Çarpıp Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir kamyona çarpan otomobil alev alarak hasar gördü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarparak alev alan otomobilde hasar oluştu.

H.Ç. yönetimindeki 34 HLR 532 plakalı otomobil, Özbek Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
img

Narin'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
img

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü

Arkadaşların bungalov tatili cinayetle bitti
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Prof. Şener, 'Türkiye'de 14 aktif yanardağ var' diyerek o bölgeye dikkat çekti: Hazırlıklı olmalıyız

"Türkiye'de 14 aktif yanardağ var" diyerek o bölgeye dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.