Tarsus'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.U. yönetimindeki 33 ABY 121 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki G.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ö.U. ve G.Y. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'"ne kaldırıldı.