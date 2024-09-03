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Tarsus'ta otobüs yangını paniğe neden oldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. R.A. yönetimindeki 31 AAB 427 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Otobüste hasar meydana gelirken, kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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