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Tarsus'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 27 Yaralı

Tarsus'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 27 Yaralı

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Antalya'dan Adana istikametine giden Zümrüt Turizm firmasına ait Mehmet Nas idaresindeki 07 ABS 327 plakalı otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, Servet Kesen'in kullandığı 33 NYS 13 plakalı kamyonla çarpıştı.

Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü Kesen ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kesen de hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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