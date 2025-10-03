Tarsus'ta Ölü Bulunan Gençle İlgili İki Zanlı Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilde ölü bulunan Abdullah Gürsoy'un(intihar mı, cinayet mi olduğu belirsiz) durumuyla ilgili iki zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 422 Sokak'ta Abdullah Gürsoy'un (26) park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler soruşturma kapsamında olay günü Gürsoy ile aynı araçta bulunduklarını tespit ettikleri M.Ç. (22) ile T.Y'yi (24) gözaltına aldı.
M.Ç'nin ifadesinde, T.Y'nin Gürsoy'a üzerine kusması nedeniyle elindeki araç anahtarıyla yumruk attığını ve düşerek kafasını yere çarpan maktulü T.Y. ile araca taşıdıktan sonra eve gittiklerini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.