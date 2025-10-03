Haberler

Tarsus'ta Ölü Bulunan Gençle İlgili İki Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilde ölü bulunan Abdullah Gürsoy'un(intihar mı, cinayet mi olduğu belirsiz) durumuyla ilgili iki zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 422 Sokak'ta Abdullah Gürsoy'un (26) park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler soruşturma kapsamında olay günü Gürsoy ile aynı araçta bulunduklarını tespit ettikleri M.Ç. (22) ile T.Y'yi (24) gözaltına aldı.

M.Ç'nin ifadesinde, T.Y'nin Gürsoy'a üzerine kusması nedeniyle elindeki araç anahtarıyla yumruk attığını ve düşerek kafasını yere çarpan maktulü T.Y. ile araca taşıdıktan sonra eve gittiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı

Markette kasiyere çıkma teklifi eden genç aldığı cevapla yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.