Tarsus'ta öğrencilere orman eğitimi verildi
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Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere orman eğitimi verildi.
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere orman eğitimi verildi.
Orman Mühendisi Şahin Ütük, Karabucak ormanında düzenlenen etkinlikte Ali Mistilli İlköğretim Okulu öğrencileri ile buluştu.
Ütük, öğrencilere ormanın faydaları, orman yangınları ve zararları konularında bilgi verdi.
Etkinlikte öğrenciler çevre temizliği yaptı.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel