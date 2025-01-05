Tarsus'ta Muhtarlık Kapısı Yangınla Zarar Gördü
Mersin'in Tarsus ilçesinde Eskiömerli Mahalle Muhtarlığı'nın kapısı gece saatlerinde ateşe verildi. Vatandaşlar yangını söndürdü ve durumu acil servise bildirdi. Polis, yangının kimler tarafından çıkarıldığını belirlemek için inceleme başlattı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ateşe verilen muhtarlık kapısında hasar oluştu.
Eskiömerli Mahalle Muhtarlığı'nın kapısının gece saatlerinde alev aldığını gören vatandaşlar, yangını söndürüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı.
Polis, yangını çıkartan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel