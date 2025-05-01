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Tarsus'ta Motosikletli Sürücünün Kavgası Cam Kırdı

Tarsus'ta Motosikletli Sürücünün Kavgası Cam Kırdı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartışan motosiklet sürücüsü, hafif ticari aracın camını kaskla kırdı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı kişinin hafif ticari aracının camını kaskla vurarak kıran motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaleburcu Mahallesi'nde 33 NOL 25 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.G. (60) ile 33 AVF 718 plakalı motosikletin sürücüsü H.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında motosikletten inen H.A, M.G'nin aracının ön camını kaskla vurarak kırdı.

H.A'nın yanındaki motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

Polis merkezine giden M.G'nin şikayeti üzerine H.A. gözaltına alındı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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