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Tarsus'ta Motosiklet Sürücüsü Trafikte Tartıştığı Kişiye Saldırdı

Tarsus'ta Motosiklet Sürücüsü Trafikte Tartıştığı Kişiye Saldırdı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet sürücüsü Hüseyin A., trafikte tartıştığı Metin G.'yi darbedip, aracına kaskla vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin A. gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosiklet sürücüsü Hüseyin A. (20), trafikte tartıştığı Metin G.'yi (60) darbedip, elindeki kaskla hafif ticari aracına defalarca vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçedeki Kaleburcu Mahallesi Takbaş mevkisinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hüseyin A. ile hafif ticari araç sürücüsü Metin G. trafikte tartıştı. Tartışma büyüyünce Hüseyin A. motosikletten inerek Metin G.'nin yanına geldi. Hüseyin A. elindeki kaskıyla Metin G.'nin aracına defalarca vurdu. Bu sırada Metin G.'nin yanındaki eşi panikleyip, araçtan inerek karşı şeride koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aracından inen Metin G., Hüseyin A. tarafından darbedildi. Çevredekiler araya girerken, Hüseyin A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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