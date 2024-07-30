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Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza kameraya yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza kameraya yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjden yola çıkan Baran A.'nın (18) kullandığı 33 VU 240 plakalı motosiklete, B.E. (20) idaresindeki 33 AJK 712 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baran A. motosikletle beraber metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosikletli, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Baran A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Mersin Tarsus Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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