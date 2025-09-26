Haberler

Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 35 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.S.Ş., 35 gün süren tedavinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada N.S.Ş. refüje çarparak ağır yaralanmıştı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta kullandığı motosikletle refüje çarpması sonucu ağır yaralanan ve ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilen N.S.Ş. (26), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
