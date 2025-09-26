Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 35 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 35 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta kullandığı motosikletle refüje çarpması sonucu ağır yaralanan ve ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilen N.S.Ş. (26), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.