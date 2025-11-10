Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu yaralandı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sağlıklı Mahallesi D-750 kara yolunda plakaları öğrenilemeyen E.T. idaresindeki otomobil ile Hikmet Güraslan (53) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Güraslan ve arkasındaki T.Ç. (27) motosikletten yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin incelemesinde Güraslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı T.Ç. ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel