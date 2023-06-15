Tarsus'ta Minibüsler Çarpıştı: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Alifakı yolu Halitağa yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 01 ADG 453 plakalı minibüs ile Necati Ü'nün kullandığı 22 NH 274 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Necati Ü'nün kullandığı minibüs yoldan çıkarak menfeze düştü. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, güvenlik ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN