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Tarsus'ta Minibüs Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sefer halinde olan bir minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkardı. Alevler yol kenarındaki çalılıklara sıçradı; itfaiye ekipleri yangına hızlı bir müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüste başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Y.E.S. idaresindeki 63 MA 2131 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Minibüsü saran alevler, yol kenarındaki çalılık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

İtfaiye Tarsus mersin

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