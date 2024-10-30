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Tarsus'ta Minibüs Devrildi: 1 Yaralı

Tarsus'ta Minibüs Devrildi: 1 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İ.K. yönetimindeki 27 EY 285 plakalı minibüs, Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yan yatan minibüsteki 9 kişiden 1'i yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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