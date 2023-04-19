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Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı

Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı

Güncel Haberler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde midibüsün takla atması sonucu 12 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde midibüsün takla atması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Tahta Şahin yönetimindeki 48 EE 819 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen itfaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastane'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Gaziantep Tarsus Güncel Haberler

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