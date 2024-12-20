Tarsus'ta Metruk Evde Yangın Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gözlukule Mahallesi'nde bir metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gözlukule Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı'nda bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel