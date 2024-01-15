Tarsus'ta Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.